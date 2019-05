Noves eleccions: com sempre, va de veritats i de mentides

Ramon Vidal i Sanahuja

15.05.2019 | 04:00

El millor que hi ha és la sinceritat. Així, al no haver de justificar-te, disposes de més temps per gaudir de la natura. Però la sinceritat no abunda. Faltar a la veritat deu ser un mecanisme d'autoprotecció que, en grau intens, podria tenir que veure amb l'egoisme. Una altra possibilitat seria una manca de comprensió entre uns i altres, com si patíssim algun grau de trastorn autista, però, en canvi, els que pateixen la malaltia no ...