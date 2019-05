Temps d'arriscar

Josep Àngel Saiz Meneses

La litúrgia de la Paraula del IV diumenge de Pasqua ens presenta cada any Jesús com a bon Pastor, i aquest diumenge hem celebrat la jornada mundial de pregària per les vocacions que sempre va acompanyada d'un missatge que el sant Pare envia. En aquesta ocasió el papa Francesc recorda a l'inici de la seva reflexió que "la crida del Senyor ens fa portadors d'una promesa i, al mateix temps, ens demana la valentia d'arriscar-nos amb ell i per ell". La ...