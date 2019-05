Josep Ballbè i Urrit

El rellotge del calendari batega a tot drap. Passen els dies sense solució de continuïtat. Gairebé sense adonar-nos-en, ja som a mig any. Malgrat tot, la cadència de la paremiologia ens aporta reflexions i consells ben savis. Ens han d'ajudar a viure més plenament€ Tal com avançava al títol, la pròpia aigua ja és tot un símbol de vida.En línia idèntica, "no és bon maig el que no deixa bassa ...