Cinquanta anys d'articles i de cartes

Ferran Pont i Puntigam

14.05.2019 | 04:00

El dia 10 de maig de 1969 Tarrasa Información em va publicar la meva primera carta al director. Feia referència a l'ocupació d'una part del parc de Sant Jordi per construir-hi l'amfiteatre. Hi havia el temor que aquesta construcció fos el començament d'altres ocupacions i que a poc a poc el parc perdés el seu encant d'espai lliure i verd per a gaudi de la gent. En les meves cartes i articles al Diari sempre he intentat defensar el bé ...