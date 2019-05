Una llança per la fibromiàlgia

Josep Ballbè i Urrit

11.05.2019 | 04:00

Avui se celebra el dia mundial d'aquesta patologia. De tant en tant, a diferents punts del territori, algunes associacions compromeses amb els afectats es manifesten. Ho fan per sol·licitar ajuts i atenció per part de la Seguretat Social. Sobretot pel fet que anar a la medicina privada és molt més feixuc. Aquesta diada justament pretén que la societat en prengui consciència. És molt necessari.Jo mateix vaig assabentar-me'n -no fa massa anys- mitjançant la informació rebuda de part d' un antic ...