Ampliem-ne el concepte

Josep Ballbè i Urrit

10.05.2019 | 04:00

No m'és fàcil -any rere any- parlar de la Fira del Modernisme, sense repetir-me. Mal que hi hagi qui m'acusi d'adulador, crec que bona part de l'èxit que implica arribar a l'edició número XVIII recau al llom de l'Ajuntament. Prou sé que, just avui, s'enceta una nova campanya electoral (aquest cop, en clau municipal). Però entenc que les coses s'han de presentar com són.Sense voler-ho i àdhuc recordant amb tristor la pèrdua d'un ésser estimat que hi participà, em ve a la memòria la campanya del ...