The Europe's Day

Josep Ballbè i Urrit

09.05.2019 | 04:00

El Dia d'Europa se celebra, cada any, tal dia com avui, a tota la UE. Es fa en record de l'anomenada Declaració Schuman. Un discurs pronunciat -el 9 de maig de 1950- per en Robert Schuman, ministre francès d'Afers Exteriors. En ell, va suggerir que el carbó i l'acer francès i alemany es sotmetessin a una administració única. Aquesta fou la llavor embrionària del naixement de la Comunitat Europea, cinc anys després del final de la II Guerra Mundial, amb una Europa devastada pels estralls ...