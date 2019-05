Ubi caritas...

Josep Ballbè i Urrit

04.05.2019 | 04:00

M'ha sorprès favorablement l'ham publicitari per promocionar el concert coral d'avui a l'Auditori. Ho han fet amb un dels adagis del costumari català ("maig arribat, hivern acabat"). Si més no perquè em dóna peu a citar-ne d'altres (com ara "pel maig, vaig com vaig / pel maig, cada dia un raig / d'obra de maig ma casa faig / el roser de maig fa olor per tot l'any / la fusta de maig fa bona música"). Un acte que es duu a terme -com cada primavera- a benefici de Càritas, amb el suport solidari ...