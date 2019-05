Ramon Bosch

04.05.2019 | 04:00

He estat uns dies a Buenos Aires. Tenia l'hotel a Palermo, el mateix barri on em vaig instal·lar la primera vegada que vaig ser en aquesta ciutat. El barri, urbanísticament parlant, era semblant al Palermo que vaig conèixer fa quinze anys, la primera vegada que hi vaig ser, però la vida no era la mateixa. Aquells carrers menestrals i bigarrats són ara plens de restaurants que s'omplen de turistes i de "porteños" que hi vénen a sopar. ...