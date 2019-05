Pere Reixach

02.05.2019 | 04:00

El dia de Sant Jordi, com cada any, vaig sortir al carrer per gaudir de la litúrgia laica i complir amb el ritual, esdevingut tradició, d'adquirir un llibre i una rosa per obsequiar a tots i cadascun dels meus éssers més estimats.Permeti'm, però, que més enllà de les sensacions i emocions que ens proporciona la Diada, proposi les meves reflexions sobre si la cultura, després de la multitudinària venda de llibres, en surt enfortida ...