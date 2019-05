El poder de la palabra

Sofia Gallego

02.05.2019 | 04:00

Sentada frente al televisor vi a un experto en farmacología que explicaba la tesis según la cual los medicamentos antidepresivos no siempre son la solución a situaciones vitales complicadas. Incluso argumentaba que, en ocasiones, estos medicamentos pueden provocar efectos no deseados. Razonaba, el citado experto, que no todos los problemas que la vida plantea a las personas pueden tener la consiguiente pastilla para ayudar a solucionarlos. La persona ha de buscar ...