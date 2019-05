Dia del treball

Josep Ballbè i Urrit

01.05.2019 | 04:00

Tres dies després del 28-A, pocs són els qui s'han referit al paper cabdal que han representat els pensionistes. Després d'ésser menystinguts sovint per la dreta més carrinclona, si més no han rebut certs gestos de complicitat de part del govern Sánchez. Cal no oblidar que el seu nombre frega els deu milions de votants. La qual cosa vol dir que un de cada quatre votants provenia d'aquest sector.A nivell egarenc, és just remarcar alhora que s'acompleix mig segle de la primera reunió clandestina ...