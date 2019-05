Breus i ràpides reflexions sobre els resultats electorals

Ivan Martos

01.05.2019 | 04:00

Hi ha hagut un gran augment de la participació davant la por i rebuig a l'avanç de forces reaccionàries. Les classes populars s'han mobilitzat i han anat a votar, impedint així una victòria del "trifachito". En bona part, aquest augment de votants ha beneficiat el PSOE.La dreta aznarista ha estat derrotada. Però hi ha un gran PERÒ. El feixisme aconsegueix molts vots i entra en el Congrés amb un grup parlamentari gran. Potser no ...