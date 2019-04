La xocolata del lloro

Josep Ballbè i Urrit

30.04.2019 | 04:00

Ja hem passat el primer round. M'estic referint als comicis del 28-A. En menys d'un mes, vindran els locals€ I, si Déu no hi posa remei, tal vegada repetirem a la tardor, davant la inacció del govern de la plaça de Sant Jaume i el KO tècnic del grup del PDeCAT (amb el seu "messies" a Waterloo).Tots feien càlculs abans de l'embolat. Està clar, però, que hi ha algunes conclusions contundents i sagnants que no podem obviar. D'entrada, el daltabaix de les opcions dretanes. Ací ubico PP, C's i ...