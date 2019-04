Salvador Cardús Ros

27.04.2019 | 04:00

Dia de reflexió electoral. Tant de bo n'hi hagués molta, de reflexió electoral! Perquè el cert és que cada vegada sembla que es vota més amb les tripes -per no dir parts menys nobles- que amb el cap. I les tripes no són, precisament, gaire de fiar. Però molts polítics hi apel·len, potser perquè és la manera més directa i senzilla d'arribar a l'elector en temps de molta complexitat.La presa de ...