L'engany de la prescripció

Josep Ballbè i Urrit

26.04.2019 | 04:00

Això que qualsevol malifeta perdi efectivitat, amb el pas del temps, ho és. Qui l'ha fet l'ha de pagar. No hi ha dret que el rellotge pugui diluir els efectes d'una manifesta irresponsabilitat. Em permeto fer una reflexió sobre aquest punt quan la vida és farcida de fets concrets que exigeixen una compensació.Ara que està tant en voga l'affaire de la pederàstia en àmbits clericals, no pot pas ésser que ens ho mirem relaxadament. El pes de la llei ha de caure implacablement sobre els agressors. ...