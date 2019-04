D'on no n'hi ha...

Josep Ballbè i Urrit

24.04.2019 | 04:00

No en pot rajar! Heus ací una sentència definitòria. Ho és encara més la dita del "totes li ponen", cosa que sol ésser "rara avis" en el mercat laboral. La manera que mai no falla per assolir un objectiu és posar-hi coratge, pencar i clavar colzes.En qualsevol cas, em rebenta saber que -massa sovint- hi ha gent que es "col·loca" en base als tripijocs d'algun "padrí". Sort que, tard o d'hora, la cadira els trontolla en no donar la talla.Ací és on pot entrar en joc -en la societat actual- la ...