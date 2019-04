Joan Carles Folia Torres

23.04.2019 | 00:24

No fa pas gaire temps vaig descobrir l'expressió "parit i deixat estar" amb la qual titulo aquest article i la veritat és que en aquell moment, era la primera vegada, que l'escoltava i a més anant dirigida a la meva persona, em va semblar un insult, una intromissió en la meva manera d'entendre el pas per la vida. Me la vaig agafar amb rebequeria perquè entenia que era una forma de dir-me, des del desconeixement, que m'havien abandonat una vegada ...