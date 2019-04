Mon dieu!!

Josep Ballbè i Urrit

23.04.2019 | 00:25

Fa 370 anys que arribà el primer orgue a Terrassa (any 1649). Exactament a la basílica del Sant Esperit, que feia trenta tres anys que s'havia acabat de bastir. El contracte de construcció fou trobat -per Jordi Figueras i Llorenç Verderi- als llibres notarials que es guardaven a l'antiga biblioteca Soler i Palet. Aprofito l'avinentesa que la Providència em dóna per a ressuscitar el tema que no hi ha un orgue com cal al Sant Esperit. Lamentant profundament l'incendi del proppassat dia 15 ...