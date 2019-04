Què hi vull anar a fer, al Senat

Meritxell Lluís i Vall

17.04.2019 | 04:00

De raons per voler anar a Madrid, n'hi ha moltes. Com diu el nostre conseller terrassenc i cap de llista de Junts per Catalunya al Senat, Lluís Puig, tenim més de 155 raons per anar a Madrid.Deixeu-me, però, que les resumeixi en tres:1.- Vull anar a defensar els drets civils. Els drets civils dels nostres companys presos i exiliats. Els drets civils de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, els que estan perseguits per l'1-O i els que els veuen negats per tants ...