El dia "D"

Josep Ballbè i Urrit

17.04.2019 | 04:00

El guarisme "D", en números romans, equival a 500. El dia que arribo a la meva columna amb aquest número, al·lucino. No m'ho crec. Però me'n sento molt cofoi. Visc un somni. Mai no m'ho hauria imaginat. Sobretot perquè resulta que no vaig poder exercir la meva vocació periodística en època laboral. En canvi, se m'ha possibilitat un cop jubilat. Per això vull agrair -de tot cor- al director del diari (el bon amic Pedro Millán) la confiança que m'atorgà quan me la va oferir. Des del principi, ...