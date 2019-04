Quan em jubili

Joan Carles Folia Torres

16.04.2019 | 04:00

Encara em queden uns quants anys per poder arribar a aquesta etapa de la vida que presumptament tothom està esperant per fer totes aquelles coses que en els 65 anys anteriors hem deixat de fer. Sóc conscient que no totes les persones tenen ancorat el seu pensament en aquesta banalització del recorregut vital i que hi ha força persones (entre les quals m'incloc) que gaudim de cadascun dels dies que ens toquen viure amb la intensitat i passió necessàries ...