Todos o casi

EDITORIAL

16.04.2019 | 04:00

El pasado fin de semana se hizo pública la lista electoral de Tot per Terrassa, la propuesta que encabeza el ex alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Con esta, prácticamente se completa el amplio abanico de candidatos que concurrirán a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de marzo. La lista del PSC la encabezará Alfredo Vega, que intentará revalidar la alcaldía la que accedió tras la dimisión, precisamente de Ballart. Repiten Xavier Matilla, por Terrassa en Comú; Isaac Albert, por ERC; Javier González, por Ciudadanos; Miquel Sàmper, por Junts per Catalunya, si no se produce ninguna novedad de última hora; Marc Medina, por la CUP; y Àlex Rodríguez por el Partido Popular. Fuera de los que hoy están en el pleno destacan, Jordi Ballart, por Tot per Terrassa; Manuel Pérez, por Iniciativa Verda, coalición formada por ICV y EUiA; Pepi Oller, por Primàries Terrassa; María Eugenia López, por Podem Terrassa y Jesús Rodríguez Pachón, por Vox

Estas, a falta de acuerdos o novedades que puedan producirse hasta la conclusión del plazo de presentación de listas, son las candidaturas que más suenan, las que tienen alguna posibilidad, aunque en algún caso complicada, de alcanzar el cinco por ciento de los votos que les proporcionaría presencia en el pleno municipal. El resultado es incierto y las quinielas hablan de multitud de com- binaciones que convierten la aritmética de los pactos en una endiablada fórmula para la gobernabilidad de la ciudad.

Esa ecuación tiene un eje claro que conforma la frontera de los pactos, el que separa a las fuerzas independentistas de las que no lo son. En otras circunstancias, a pesar de la atomización que se prevé en la constitución del próximo pleno, una apuesta ganadora sería una coalición amplia de izquierdas, pero el eje independentista impide el pacto con fuerzas que hayan apoyado el 155. Con todo, hay otra cuestión a tener en cuenta a la hora de aceptar socios y es que el PSC cumple en mayo cuarenta años ininterrumpidos de gobierno en la ciudad; algunos partidos esperan un descalabro socialista y una entrada potente de Tot per Terrassa, que permita no tener que contar con el PSC, mientras que los socialistas, esperan un buen resultado en las generales de la semana que viene y hacerse imprescindibles para la formación de gobierno, como lista más votada, subidos en el "efecto Sánchez".