Un que avui canta "les noranta"

Josep Ballbè i Urrit

05.04.2019 | 04:00

Al joc de cartes conegut com a "tute", hi ha l'expressió de "cantar les quaranta". M'he pres la llicència de capgirar-la a la meva conveniència, tal com es veu al títol de la columna. Em ve com a anell al dit amb motiu del 90è aniversari d'un gran egarenc: en Manel Sanz Alegre. Hi ha molta gent que sap de qui parlo. Per als qui no n'han sentit a parlar, faré per dibuixar-ne un perfil ajustat. Si més no perquè crec que es mereix aquesta mena d'homenatge, en les poques línies que tinc.Fou ...