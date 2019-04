Josep Ballbè i Urrit

04.04.2019

Escric aquesta columna un parell de dies abans d'ésser publicada. Just en un any on gairebé no hem vist pluja en tot el mes de març. Per això em ve de gust expressar un ferm desig: que l'adagi del títol sigui enguany tota una realitat. Vull suposar que el compartiran tots els lectors amb mi. Sobretot quan saps de gent -com un eixelebrat Trump- que s'entesta a negar l'existència d'allò que coneixem per "canvi climàtic". No ...