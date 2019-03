El divendres 8 de març al Raval, davant l'ajuntament, varem assistir a una acció visual col·lectiva que simbolitza, moltes coses i que va carregar d'energia positiva a tota la gent que hi va participar i a tota la gent que va veure després el resultat. "La plaça de les dones" va ser el resultat de la força de moltes dones, unides en el feminisme, que van decidir canviar un espai.

Aquesta acció col·laborativa, "La plaça de les dones", neix a la Comissió 8 de març perquè des de #Comunicadoras8M i les #PeriodistesParemTerrassa pensem i proposem aquesta acció per simbolitzar la força del feminisme. Des dels col·lectius que integren Esquerres de Terrassa s'uneixen dones que ens ajuden a convertir aquesta idea en una realitat.

I comença una aventura on vaig trobant complicitats de totes. Unes, fent meravelles amb com fer-ho de la manera més ecològica, més econòmica, més fàcil, buscant les teles, dibuixant plànols, mesurant l'espai, transformant l'espai en un puzle de lletres i mesures que han d'encaixar, anant a impremta, buscant roba, tisores, escalímetres, balcons, tirs de càmera, deixant hores del seu temps per crear entre totes. Somiant realitats, explicant un somni, transformant les coses per teixir una realitat. I sentint, quan ja ho tenim tot, que en explicar a algunes dones que les necessitem per fer de lideresses que transformin el somni en realitat s'apunten amb força a construir.

I aquell matí del 8M tot es energia que dibuixa lletres al terra de la plaça per posar la bastida d'un somni que ara ja és conjunt. I ens falten dones i ho demanem a les que ja estant venint i s'apunten amb una il·lusió que ens dona encara més força. I, finalment, veiem com la tela lila s'aixeca i les mans la fan córrer i la porten com rius d'aigua plens de la força conjunta de les dones. Mans de dones, des de tècniques de l'administració a Mosses d' esquadra, sindicalistes, periodistes, dones, moltes dones, mans que fan córrer les teles, mans que estant construint un somni. Dones que rodegen la pancarta, que aixequen els símbols feministes, que aixequen les brotxes com si pintessin. Un silenci i s'enlairen les notes de les gralles i neix del bell mig del mar de mans i teles el pilar de les dones i deixem de respirar per un moment. L'espai gris s'ha transformat. Ara és lila, ¡És, "la Plaça de les Dones"! L'hem fet. L'hem construït. És perfecte diuen des de dalt la companya periodista que ens transmet a cau d'orella com es veu. I ressona el crit: L'hem fet ! I" la Plaça de les Dones" vibra i al mar lila creixent les onades de la força del feminisme, de la sororitat. De la unió de totes. De la nostra força que crida: Visca la lluita feminista!

Gràcies a totes per mostrar que és possible. Gràcies a totes per demostrar que la força de les dones es això: transformar la realitat per fer un món millor. Ara, el vídeo d'aquesta acció Marea Lila al Raval 8M ha de córrer per totes les xarxes. L'hem de fer viral per ensenyar la força feminista de les dones de Terrassa al món.