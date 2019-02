Som una ciutat plural i l'Ajuntament és i ha de ser de tothom

El govern municipal ha decidit no penjar al balcó de l'Ajuntament una pancarta sobre la situació dels presos i preses implicats en els judicis pels fets que es van produir a Catalunya a la tardor de 2017.

Certament, la Junta de Portaveus va aprovar que es pengés aquesta pancarta, amb els vots favorables de PDeCAT, ERC, Terrassa en Comú i CUP. L'acord deia, literalment: "Que el govern municipal pengi una pancarta a tota la llargada del balcó noble de l'Ajuntament de Terrassa amb un text de suport a aquestes persones mentre duri el judici". Segons l'informe jurídic que vam demanar, la jurisprudència existent en casos similars considera que accions d'aquest tipus constitueixen un ús inadequat d'un edifici públic i no responen a la neutralitat institucional de l'Ajuntament.

Tanmateix, la qüestió mereix una reflexió política més àmplia, des de la serenitat i des de les conviccions. El Govern Municipal no entra a valorar políticament el contingut de la pancarta, però és evident que expressa les opinions d'un sector de la ciutadania i no del conjunt de la ciutat. Nosaltres respectem el contingut de la pancarta i les persones i partits que hi donen suport, però no compartim el posicionament polític i ideològic que hi ha al seu darrere.

Però també cal dir, al mateix temps, que el Govern Municipal defensa el dret a la llibertat d'expressió i el dret a manifestar-se lliurement i pacíficament. Aquest és un dret essencial en una democràcia plena com és la nostra.

Terrassa és una ciutat molt diversa i molt plural, que s'expressa de moltes maneres i a molts llocs. El Raval és i ha de ser un espai de llibertat, de pluralisme i d'expressió de la diversitat de la ciutat de Terrassa, sense que ningú pugui apropiar-se'n. Però el balcó de l'Ajuntament és un espai institucional molt singular: la façana de la institució que ens representa a tots i totes i que ningú no té dret a monopolitzar.

El nostre compromís amb la ciutadania de Terrassa és molt clar: que l'Ajuntament sigui de tothom, sense excepció. És i ha de ser l'Ajuntament de tota la ciutat, com a institució de representació democràtica plural, fòrum de diàleg i de respecte: un espai de llibertat que pertany a totes les sensibilitats polítiques i socials, siguin majoritàries o minoritàries.

Ho sap tothom, però no tinc inconvenient a repetir-ho: el Govern Municipal, socialista i terrassenc, no comparteix les raons ni els objectius que hi ha darrere dels fets que es van produir a Catalunya a la tardor de 2017. Ens hem situat sempre, ideològicament, a favor del federalisme, de la Constitució i de millorar l'encaix de Catalunya a Espanya.

Dit això, el govern municipal expressa el seu respecte i la seva confiança envers l'actuació de la justícia, però considera també que la discrepància política envers les persones que seran jutjades no ha d'impedir afrontar la seva situació amb humanitat, sensibilitat i respecte. A Terrassa, aquest judici ens repercuteix especialment, perquè afecta de ple un conciutadà que aprecio moltíssim, en Josep Rull. No em cansaré de dir-ho: penso que el Josep Rull és una persona de pau, i que no hauria d'estar on és, en presó preventiva. Una mesura exagerada i excessiva, que no ha contribuït a una solució del conflicte.

Entenc i accepto que hi haurà qui no estigui d'acord amb el posicionament sobre la neutralitat institucional que he exposat en aquest article, ni amb la decisió que se'n deriva, però aquest és el nostre compromís amb la ciutadania i el mantindrem amb honestedat i fermesa: garantir sempre que l'Ajuntament sigui de tothom.

* L'autor és l'alcalde de Terrassa