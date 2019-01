Tranquilidad 

EDITORIAL

Los responsables municipales describen una transición tranquila en el cambio del modelo de gestión del suministro de agua en la ciudad. Taigua ya es una realidad. Seguramente, esta transición no está siendo tan tranquila como se presume, puesto que los ajustes para alcanzar la velocidad de crucero en la gestión no son nunca plácidos en un cambio de esta magnitud, pero, sin duda, mucho más de lo que algunos vaticinaban. El acuerdo con Mina ha sido esencial para esto sea así. La operación, como hemos dicho en más de una ocasión es buena para la ciudad y no es mala para los intereses de Mina. Es, al menos, la menos mala en un escenario que se presumía, se puede decir sin temor a exagerar que especialmente complicado para las dos partes. Para el Ayuntamiento por la premura y los problemas de asumir la gestión sin más y para Mina por perder el vinculo con el servicio en la ciudad. Tanto para la administración municipal como para la empresa, el acuerdo ha permitido patear el balón hacia adelante, asentar los cimientos de la colaboración y ver qué ocurre en los próximos años.

El punto de inflexión en esta toma de contacto de la nueva empresa con el servicio lo constituye la primera facturación, una operación que implica mayor dificultad de lo que pueda parecer y que permite a Taigua disponer de la tesorería suficiente para afrontar sus compromisos y alcanzar esa velocidad de crucero que sitúe a Taigua en la normalidad de la gestión. Se ha hecho, la coordinación con Mina está siendo correcta, como no podía ser de otra forma y lo que es importante, los usuarios no están notando el cambio. Ese es el objetivo.

Igualdad

El Servei Català de la Salut realizará una evaluación del servicio que se presta en la atención primaria concertada. En Terrassa, la atención sanitaria se presta a través de Mútua y Consorci Sanitari. Si debemos hacer caso a las cifras que se hicieron públicas en el pleno municipal del pasado mes de noviembre, será interesante conocer las conclusiones de la evaluación que se realice de los centros de atención primaria de Terrassa donde se dan horas para los médicos de cabecera a un mes vista (sí, es verdad, existe servicio de guardia, pero no es lo mismo)