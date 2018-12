EDITORIAL

Lo que tienen las estadísticas es que se hace difícil argumentar contra ellas, sobre todo si son comparativas. No obstante, en un primer momento, lo que todos pensamos, pero pocos nos atrevemos a verbalizar es algo así como "qué me importa a mí el 35 por ciento del otro, cuando lo que me preocupa es mi quince por ciento". Y contra eso también es difícil argumentar. Es lo que hablábamos no hace mucho sobre la subjetividad en todo lo que se relaciona con la seguridad. La alarma ciudadana no conoce de números, sino de percepciones y si a alguien le han entrado a robar en su casa o conoce a uno o más vecinos que han sido objeto de un robo, ninguna cifra le va a tranquilizar.

Esto viene a cuento de la asamblea de vecinos que tuvo lugar el sábado en Matadepera que se convocó para canalizar las quejas de la población en relación a la ola de robos que se está produciendo en el municipio. A la reunión asistió la alcaldesa, concejales, miembros de la policía municipal y representantes de Mossos d'Esquadra. Hay dos ideas que se expusieron sin ambages que generan cierta inquietud. La primera, que según las estadísticas, en los primeros meses del año, los robos en Matadepera bajaron un cinco por ciento y después del verano se ha registrado un repunte, aunque no se sabe hasta qué punto. En cualquier caso, las ratios de robos por cada mil habitantes, en Matadepera están muy lejos de las poblaciones más "calientes" de Catalunya. Ni una cosa ni otra consuela a los vecinos de Matadepera. Como tampoco consuela que el cuerpo de Mossos d'Esquadra asegure que está empleando todos los efectivos que puede en la prevención de robos en viviendas en la localidad. Eso quiere decir que no se aumentará la vigilancia, sencillamente porque no se puede. A Matadepera también llegan las carencias de personal tan denunciada por los sindicatos de mossos.

Así, si la sensación de los vecinos es que los robos han aumentado de forma tan preocupante como para convocar aquella reunión y que el objetivo es solicitar más vigilancia policial y lo que se ofreció fue coordinación, entendemos que el resultado de la asamblea dista mucho de haber conseguido el propósito de los matadeperenses. Todo lo que se obtuvo es que entrará en breve algún agente más en la policía municipal y se instalarán más cámaras de seguridad, algunas en parajes boscosos y de rieras; ah! y la advertencia de que vivir en urbanizaciones tiene riesgos.