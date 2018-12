EDITORIAL

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros una serie de medidas con las que se pretende frenar la escalada de los precios de los alquileres. De momento, el decreto se centra en una vuelta a los cinco años del plazo de duración de los contratos; la consolidación de las fianzas a no más de la renta de dos meses; la imposibilidad de que el arrendatario pueda reclamar por necesidad la posesión de la vivienda si no está recogido en el contrato; protección contra la proliferación de pisos turísticos y cambios en el protocolo de desahucio en los hogares vulnerables. Las medidas dejan fuera los efectos retroactivos de estas normas, tal como reclamaba Podemos y tampoco afronta la intervención del Estado en el precio de los alquileres.

Estamos ante una situación compleja en la que se enfrentan el libre mercado y el derecho de acceso a una vivienda, que aparece en la Constitución. Habrá que ver cuál es el resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno puesto que si pensamos en la ampliación de los plazos de duración de los contratos, podría incluso tener un efecto contrario puesto que algunos propietarios pueden frenar su intención de alquilar ante contratos largos y ello provocar que siga subiendo el precio del alquiler al haber menos viviendas en el mercado. En cualquier caso, todo son elucubraciones y la medida más esperada, la regulación de los precios para frenar el aumento de las rentas no se ha dado.

Seguramente no seamos todavía conscientes de la nueva situación de emergencia que se está generando en torno a la vivienda, esta vez a la de alquiler. Muchas familias se están viendo nuevamente en la calle como consecuencia de la imposibilidad de pagar los alquileres. Los desahucios están subiendo un cinco por ciento cada año, según cifras oficiales, aunque hay quien habla de ascensos mucho más elevados.

En Terrassa se está dando el mismo fenómeno, en una ciudad especialmente compleja en lo relacionado con la vivienda. Son muchos los pisos que todavía están en manos de los bancos. No salen al mercado del alquiler y las cifras de ocupación son desorbitadas. No hace mucho publicábamos un reportaje en el que poníamos de manifiesto la existencia de un mercado de traspaso incluso de viviendas de alto standing que se anuncian en webs especializadas. El gobierno dice que no renuncia a tomar futuras decisiones en torno a la vivienda de alquiler. Ya veremos.