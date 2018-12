EDITORIAL

Durante estos días seguimos con atención, perplejidad y preocupación las informaciones que proceden de Mallorca en torno a la orden de un juez de intervenir material profesional (teléfonos móviles y ordenadores) de periodistas de la agencia Europa Press y del Diari de Mallorca para perseguir la autoría de una filtración que sirvió para elaborar una información relacionada con una trama de corrupción policial. Asumimos el riesgo de que este escrito pueda ser considerado corporativista, pero en este caso entendemos que el calificativo no deberían tener una connotación peyorativa, sino al contrario, de defensa de unos principios y unos derechos que interpelan no sólo a los periodistas, sino a la sociedad en general por el ejercicio de independencia y libertad que implica el oficio periodístico.

La orden del juez de Mallorca, con el sorprendente apoyo del Ministerio Fiscal, constituye un intolerable atentado a la linea de flotación del derecho a la libertad de información, vulnerando un principio básico reconocido internacionalmente como es el derecho y el deber de los periodistas a mantener el secreto profesional y no revelar sus fuentes de información. El artículo 20.1.d de la, para algunas cosas, sacrosanta Constitución Española reconoce el derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de información. Si bien es cierto que encomienda a la ley la regulación de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, esto no implica un uso arbitrario de las facultades de la judicatura en la instrucción de los procedimientos judiciales, máxime si tenemos en cuenta que el secreto profesional ha sido reiteradamente amparado por los propios tribunales españoles y también europeos.

El Consejo General del Poder Judicial, que preside quien ha permitido la modificación de una sentencia judicial de tanta trascendencia como la de las hipotecas, se ha inhibido ante el amparo solicitado por los medios de comunicación ante la decisión del juez de Mallorca, aunque es cierto que ha defendido el derecho a la libertad de información. El argumento alegado ha sido que el CGPJ no puede intervenir en las resoluciones dictadas por juez alguno y ha recomendado a los medios que utilicen los canales que la ley prevé para su impugnación.

El secreto profesional permite y obliga al periodista a no hacer pública la identidad de sus fuentes si así le ha sido solicitado. La veracidad de la información es principio básico y responsabilidad última del profesional y, como dice el Tribunal Constitucional, no está directamente vinculada a su legítima obtención. El secreto de sumario vincula a los actores del proceso y, en cualquier caso, la identificación del infractor no pasa por vulnerar derechos constitucionales.