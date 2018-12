EDITORIAL

Aunque técnicamente pueda sonar a eufemismo, en lo formal, esta semana, desde ayer lunes, el agua no llega a casa gracias a la gestión de Mina, Aigües de Terrassa, sino de Taigua-EPEL, la nueva empresa pública producto de cambio de modelo que se ha llevado a cabo en Terrassa en el suministro. Decimos eufemismo porque el cambio aunque de trascendencia histórica es eso, formal, ya que, a efectos prácticos, sigue siendo Mina la que sirve el agua en la ciudad. Se puede explicar con todos los matices y los detalles posibles, pero en esencia, el Ayuntamiento ha subcontratado a Mina para garantizar el servicio.

En cualquier caso, eso es, efectivamente, un detalle. El paso está dado y es cierto que el nuevo modelo trasciende la organización del servicio, que pasa a ser una cuestión secundaria en el nuevo escenario. El acuerdo entre las partes es bueno para todos. Sólo los protagonistas de la sucesión tienen una idea clara de las dificultades que se han debido superar y de cómo se ha tenido que trabajar hasta el último momento para que Mina diese ayer el relevo a Taigua.

Terrassa ha entrado ya en el selecto y exclusivo club de las ciudades que gestionan su propio suministro de agua. No es un asunto menor. El objetivo era que el bien público fuese realmente público y se gestionase desde la propia administración, dándole una proyección social. En un momento como este no podemos más que destacar el papel de las entidades y colectivos que han hecho posible el cambio de modelo, pero de entre ellas hay señalar a la Taula de l'Aigua, la verdadera impulsora del cambio, la que convenció a los partidos para situar el agua en la agenda política. La coyuntura hizo el resto. No ha sido un proyecto de amplia base ciudadana, sino más bien de voluntad política que llegó en el momento adecuado y prosperó.

Ahora se abre un marco nuevo para todos, puesto que el proyecto no sólo consiste en suministrar agua a los hogares de la ciudad, sino que la gestión sea transparente, efectiva y socialmente comprometida. Para ello, en las próximas semanas echará a andar, el denominado Observatori de l'Aigua, una herramienta de control y seguimiento que se presenta como una innovadora fórmula de participación ciudadana que puede sentar precedentes importantes para un futuro no muy lejano. Genera interés comprobar el funcionamiento del modelo del que nos hemos dotado. El agua ya es de todos, que sea para bien.