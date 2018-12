EDITORIAL

A yer fue día de pleno municipal y empieza a ser habitual que este día colectivos y entidades intenten hacer llegar a los políticos sus reivindicaciones, aprovechando la sesión plenaria. El pleno de noviembre se puso de plena actualidad al centrar en el Raval una protesta diversa, apoyando y ampliando la que esta semana se está desarrollando en Catalunya. La calle empieza a hervir y a reclamar que la salida de la crisis tenga un reflejo en cuestiones esenciales. Esta semana se ha redoblado la presión contra el Govern de Joaquim Torra con una huelga de médicos de la asistencia primaria, con los estudiantes otra vez, o todavía, en pie de guerra y, como decimos, también bomberos y funcionarios, cada uno de ellos con reivindicaciones legítimas.

La Generalitat quiere acorralar al Gobierno de Pedro Sánchez impidiendo la aprobación de los presupuestos del Estado y se ve acorralada por su propia situación económica. La presión sobre el Govern es en estos momentos triple. Por un lado, la reclamación de los diferentes sectores que se han soliviantado esta semana y que pueden ser más; por otro, los partidos de la oposición que aprovechan la circunstancia para convencer al Govern de que de lo que se trata es de gobernar y no de fiarlo todo al procés y la tercera presión es la del Gobierno de Pedro Sánchez que aprovecha también la circunstancia para recordarle que si el independentismo aprobase los presupuestos en el Congreso, tendría cierto margen para apagar fuegos en la calle.

En ese sentido, no ayudan las declaraciones realizadas por el portavoz de Junts per Catalunya en el sentido de que no se puede perder el tiempo en manifestaciones porque nos hacen perder de vista lo esencial, refiriéndose al proceso de independencia. Hay políticos que deberían pensar dos veces lo que dicen, aunque realmente lo crean. No merecen mayor comentario, pero de la misma forma que no es correcto cuando se achacan todos los males de Catalunya al procés, tampoco lo es fiarle todos los bienes. No sólo se habla de listas de espera, se habla también de dignidad.

Ambos gobiernos, el de Barcelona y el de Madrid se encuentran, curiosamente, en una situación de debilidad, luchando contra el tiempo e intentando aprobar unos presupuestos que les permitan mantenerse, al menos unos meses más, al frente de sus respectivas administraciones. El destino tiene esas cosas.