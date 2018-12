EDITORIAL

Parece que finalmente el Ayuntamiento y Mina han alcanzado un acuerdo para mantener su relación por algún tiempo más. Parece que el acuerdo satisface a ambas partes. El Ayuntamiento culmina su compromiso de convertir el suministro de agua en un asunto estrictamente público, mientras que Mina mantiene su vinculación al negocio del agua en la ciudad como empresa proveedora de servicios. Se soluciona así el legado del alcalde Ballart; para algunos, un hecho histórico y para otros, un marrón.

Consumada la municipalización del servicio, el acuerdo viene a garantizar que no se produzcan disfunciones puesto que será la misma empresa la que técnicamente, por encargo de la EPEL proporcione el suministro a la ciudadanía. El acuerdo, por tanto, satisfactorio también para los terrassenses. Se tratad de un servicio de una complejidad extraordinaria que el Ayuntamiento debía asumir en un tiempo récord y se evitan sobresalto.

Con todo, la nueva etapa, que se abrirá el 10 de diciembre abre, lógicamente nuevas incógnitas. La primera de ellas es si este acuerdo se revalidará o se abrirá en todo o en parte en el futuro. Si se trata de simplemente de dar una patada al balón hacia adelante y ya decidiremos que haremos cuando nos lo encontremos o bien se llevará a cabo durante ese tiempo un plan para asumir paulatinamente el servicio al cien por cien o se abrirán, como parece del ayuntamiento, de abrir a concurso alguno o todos los servicios que ahora se han encargado a Mina.

Por otra parte, en el acuerdo no se han tocado cuestiones peliagudas, como es la valoración de la liquidación. Esto es, lo que el Ayuntamiento debería pagar a Mina por los bienes considerados imprescindibles y que serían propiedad de Mina. Recordemos que los criterios son absolutamente dispares. Se habló desde el Ayuntamiento de una cifra que podría no llegar a los dos millones de euros, aunque también se apuntó la posibilidad de que el municipio no tuviese que abonar nada a la hasta ahora empresa adjudicataria. En el otro extremo, como no podía ser de otra forma, está el criterio de Mina, que en algún momento habló de unos 60 millones de euros.

Ese es ahora el gran tema, pero pasarán unos años hasta que conozcamos el resultado final del procedimiento judicial al que las partes lo han sometido. Ahora hay que pulir los últimos detalles y que los ciudadanos no notemos la transición.