Compromiso

EDITORIAL

Es verdad, las mujeres no mueren, las matan. El matiz tiene una importancia extraordinaria a la hora de poner en valor la semántica al hablar de según qué asuntos. Es igualmente cierto que los medios de comunicación, por inercia, por prisa, por no reflexionar sobre la trascendencia de la lengua y en este caso de llamar a las cosas por su nombre no tenemos en cuenta tanto como deberíamos algunas cuestiones relacionadas con cómo explicar las cosas, con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Los medios siempre tenemos asignaturas pendientes que debemos tener presentes.

A veces la realidad es sarcástica; este fin de semana se ha conmemorado el Día Internacional contra la Violencia de Género y el mismo día se produjo un asesinato en Monzón (Huesca). Un hombre mató a su mujer a puñaladas delante de sus dos hijos. Un hecho terrible el mismo día que se recuerda al mundo que hay que decir basta. La cuestión es que hay que decir basta cada día del año. En 2018 se han producido ya 45 asesinatos relacionados con la violencia machista. Es una cifra intolerable. y al igual que cada día debemos recordar que hay que decir basta, cada día deberíamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y lo que no estamos haciendo en torno a la violencia contra la mujer por el hecho de serlo.

Debemos pensar en por qué las mujeres no denuncian más, en las situaciones personales que les hacen aguantar una situación insostenible, porque no tienen salida, por que tienen vergüenza o porque temen por sus hijos. Cuáles son las medidas de protección a las mujeres que denuncian, si cuentan con la ayuda necesaria para rehacer sus vidas, para encontrar una alternativa a su infierno diario. El clamor de este año era la aplicación inmediata de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero con recursos, con dotación presupuestaria, con voluntad política de llevarlo a cabo: leyes específicas, prevención, la reforma del sistema judicial con nuevos juzgados de violencia contra la mujer y la modernización y mejora de los que ya existen, sólo por citar algunas de las reivindicaciones.

Y reflexionar especialmente sobre el machismo en la juventud, una cuestión preocupante si tenemos en cuenta que se detectan perfiles de maltratadores en chavales que entran en la adolescencia.