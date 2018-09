EDITORIAL

Pues resulta que todo parecía muy claro, pero no lo está tanto. Por el momento, a nueve meses vista de las elecciones municipales, el único partido que ha hecho los deberes en cuanto a la designación de candidato en Terrassa ha sido Esquerra Republicana, que reedita su cabecera de lista con Isaac Albert y ya ha empezado a trabajar sin prisa, pero sin pausa en la preparación de las elecciones. Parecía que el resto de formaciones también iba a irse de vacaciones con decisiones sobre la mesa, pero todo se está retrasando mucho, o quizás no se pueda hablar todavía de retraso, sino de "tempos" particulares y mecanismos de democracia interna. De todas formas resulta curioso que sólo haya un candidato oficialmente designado.

El alcalde, Alfredo Vega, no quiso esta semana desvelar cuál va a ser su decisión. Al frente de todos los frentes del PSC en la ciudad, antes incluso de la espantada de Jordi Ballart, a Vega se le veía muy motivado antes del verano. Sería excesivo decir que el pleno de residuos va a condicionar su decisión, pero estaba nada cómodo esta semana. Las quinielas le sitúan, de momento sin contestación en el primer puesto de la lista socialista.

Terrassa en Comú tampoco se ha pronunciado. No se conoce que haya contestación interna o corriente opositora al liderazgo de Xavier Matilla, quien aún no habiendo oficializado su candidatura, no ha escondido su disposición a encabeza la confluencia de los comunes en la ciudad.

En Ciudadanos, los ganadores de los últimos comicios celebrados en Terrassa (las autonómicas de diciembre de 2017) no han designado a ninguno de sus candidatos. Quizás Manuel Valls dé el pistoletazo de salida de la formación el próximo martes, aunque aquí parece muy improbable que no sea Javier González el alcaldable de la formación naranja.

No está tan claro en PDeCat. Samper dijo que en el verano habría noticias al respecto, pero estamos a punto de acabar septiembre y en este momento hay quien advierte que no se puede perder de vista el crecimiento de Meritxell Lluís en esa formación.

La CUP tiene unos tiempos internos muy marcados y cuando llegue el momento decidirán quién será su candidato, en la linea de radicalidad democrática que les caracteriza.

Mientras, en el PP, Àlex Rodríguez, flamante nuevo presidente no ha oficializado su candidatura, pero sería una sorpresa que no lo hiciera.

No parece que haya prisa en empezar a preparar las municipales los partidos terrassenses. Serán muy caros los asientos en el pleno el próximo mes de mayo, pero dada la coyuntura de la política catalana, nueve meses es un mundo.