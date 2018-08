EDITORIAL

El pleno es el foro del municipio, el lugar en el que se deben debatir políticamente los temas que atañen a la ciudad. Es por ello que no es mala cosa que se convoquen plenos extraordinarios con el objetivo de tratar temas concretos que se presumen de gran importancia para la ciudad. El curso político se iniciará, parece ser con un gran pleno sobre residuos. La verdad es que la recogida de las basuras se ha convertido en uno de los grandes temas de ciudad de los últimos años. Es normal que la oposición, que huele a sangre en este asunto, quiera hablar sobre ello, aportar soluciones y, cómo no, desgastar al mismo tiempo al equipo de gobierno.

Pero los posibles daños colaterales no deben condicionar la disposición ante un pleno extraordinario. Tal como están las cosas, el equipo de gobierno que dirige el alcalde Vega debe afrontar la situación con transparencia y naturalidad; asumiendo la coyuntura y proponiendo soluciones. El problema de la recogida de residuos en Terrassa se ha enquistado en los últimos años hasta instalarse en un escenario complejo del que no se puede salir de un día para otro, ni aún asumiendo la eventual aprobación una inversión económica municipal importante como la que se baraja.

En este asunto sorprenden dos cosas. Por una parte, la tardanza en la reacción del gobierno, especialmente de los dos gabinetes que dirigió Jordi Ballart.El anterior alcalde, ya cuando sucedió en el puesto a Pere Navarro, reconoció que uno de los problemas de la ciudad era el de la limpieza, o mejor, el de la falta de ella. No se le vio demasiada diligencia en solucionarlo entonces, ni después de ser nombrado nuevamente alcalde tras las elecciones de mayo de 2015.Alfredo Vega y su reducidísimo equipo de gobierno, bastante tienen con gestionar la ciudad hasta la próximas elecciones, pero eso no le exime de entomar asuntos como el de las basuras.

Hay que reconocer que Vega no ha huído: ha reconocido las carencias públicamente, ha reforzado el servico de manera importante este verano y ha encargado un estudio sobre las necesidades de la ciudad. Pero una cosa es la gestión y otra la política. Sorprende que Vega no haya dado la vuelta a la situación desde un punto de vista político. Es decir, hacer lo que ya no hizo Jordi Ballart si está viendo que uno de los caballos de batalla de la oposición va a ser, efectivamente, el de la recogida de residuos; esto es, ponerse al frente del debate junto al concejal delegado y liderar la búsqueda de soluciones. Tal como están las cosas le va a costar minimizar daños.