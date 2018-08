EDITORIAL

A estas alturas difícilmente habrá alguien que no sepa que es necesario realizar en casa una selección de los residuos que generamos. Es imposible que alguien desconozca que el contenedor azul es el del papel, el amarillo el de latas y plásticos, el marrón es el de la orgánica y el verde debe ser siempre el último recurso. Se trata simplemente, o nada menos, de una cuestión de civismo, de responsabilidad. Es el modelo del que nos hemos dotado y debemos aceptarlo así. Otra cosa es que lo que se cuestione sea el modelo; hay, en ese sentido, quien todavía defiende la cremación como alternativa, aunque ese es otro asunto.

La cuestión es que no reciclamos como debiéramos. La Unión Europea ha situado el listón en el 60 por ciento y la media catalana es del 40 por ciento. En la comarca del Vallès Occidental todavía tenemos hacer los deberes y nos hemos estancado en torno al 37 por ciento. En Terrassa tenemos un problema y no llegamos al 37, lo mismo que ocurre con otras ciudades de similares características a la nuestra. En Matadepera se llega al 90 por ciento. No cabe pensar que en Matadepera tengan mayor conciencia ecológica que en Terrassa o en Sabadell o al menos sus habitantes no deben ser un 60 por ciento más conscientes ecológicamente que nosotros.

La cuestión está en que el anonimato proporciona impunidad y en Terrassa y Sabadell, la administración municipal no tiene manera de saber quién tira qué y cómo a la basura y en Matadepera sí. En la población vecina, propiciado por su perfil de edificación en horizontal, la recogida de residuos se realiza puerta a puerta y el Ayuntamiento controla los residuos de cada familia y corrige las disfunciones que se puedan producir y sanciona en caso de que sea necesario. Ese sistema, la recogida puerta a puerta, permite alcanzar esos envidiables niveles de efectividad en la selección en los domicilios, pero por el momento es imposible de aplicar en las grandes ciudades, debido no sólo a sus dimensiones, sino esencialmente a su verticalidad.

No hay otra respuesta, no puede haber tanta diferencia de conciencia cívica. La conclusión es: mientras nuestra basura no sea transparante, mientras no se pueda comprobar quien actúa bien y quien no, mientras no se pueda corregir e incluso premiar o sancionar individualmente, será imposible alcanzar las cifras que determina la Unión Europea. Mientras tanto, ya podemos prepararnos para un aumento en la tasa de recogida de residuos. El incivismo resulta caro; el problema es que lo será para todos.