EDITORIAL

El exalcalde Ballart, al menos, ya tiene partido. Se llama Tot per Terrassa TxT y fue inscrito el 28 de mayo en el registro de formaciones políticas de Interior. Curiosamente, fue dos días después de que este rotativo titulase en su portada que Jordi Ballart estaba trabajando para presentarse a las próximas municipales, aunque establecía muchas cautelas y una distancia sobre si finalmente se presentaría o no. Parece que lo tenía más claro de lo que parecía o al menos, quiere tener preparada la infraestructura necesaria para el caso de que finalmente se presente a las elecciones.

Aquel 26 de mayo, Ballart decía que era muy difícil constituir un partido político con garantías para presentar candidatura a las municipales. Hablaba de cuestiones relacionadas con infraestructura organizativa y de dinero. Presentarse a unas elecciones no es barato y se precisan unos mínimos: enviar papeletas de voto al mayor número de domicilios posible puede superar los 35 mil euros, a lo que hay que añadir, banderolas para las calles, pancartas y lo que cueste organizar algún acto callejero. Al final, el dinero se tiene o no se tiene, pero no podemos olvidar que Ballart es un tipo ingenioso y que se mueve como pez en el agua en las redes sociales, un entorno que le da réditos importantes.

Pongamos que, efectivamente, Ballart se presenta ¿Qué consecuencias puede tener su candidatura en el mapa político local? Es innegable que ocupa un espacio político muy cercano al PSC y también de Terrassa en Comú, incluso genera simpatías en un entorno independentista. Él se ha declarado abiertamente no independentista, pero su gesto de dimitir como consecuencia de la aplicación del artículo 155 le ha granjeado cierta admiración en ese entorno. De todas formas, una cosa es generar simpatías y otra es convencer a una persona para que deposite un determinado voto en una urna y conseguir un concejal no es barato; cuesta entre cuatro mil y cinco mil votos. La pregunta es si el "tirón" de Ballart alcanzará el respaldo suficiente como para conseguir representación en el pleno y en caso afirmativo, si será decisivo, como él pretende. Es lógico que la actividad de Jordi Ballart sea frenética tanto en las redes sociales como en las actividades que se llevan a acabo en la ciudad. De ello dependerá que la ciudadanía no le olvide y que relacione su imagen con una propuesta política determinada. Todo es muy incierto. No tenemos más que mirar hacia Madrid: quien parecía un cadáver político se ha convertido en presidente del gobierno .