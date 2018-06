EDITORIAL

Resulta paradójico que Mariano Rajoy haya basado la defensa de su gestión política en la recuperación económica en general y en el descenso del desempleo en particular y que sea cuando tiene que abandonar el gobierno cuando se dan los mejores resultados. En cualquier caso, lo que ha primado en la moción de censura ha sido, sin lugar a dudas, la sentencia del caso Gurtel, no bien calibrada en la Moncloa.

En cualquier caso, los datos del paro han sido buenos en un mes tradicionalmente bueno y en Terrassa, que se ha quedado algo por debajo de la media catalana, también puede considerar que ha sido un buen mes. En la ciudad hay 340 parados menos con lo que se sitúa la tasa de paro en un 13,37 por ciento, lejos ya de aquel 25 de hace no demasiado tiempo. En términos interanuales contabilizamos un descenso del desempleo del 5,6 por ciento. Es curioso que aún sin gobierno, el descenso del paro se haya comportado mejor en Catalunya que en cualquier otra autonomía, contradiciendo así a quienes vinculaban la inestabilidad política a graves consecuencias económicas. Lo que no sabremos es si con un gobierno estable estos resultados hubiesen sido mejores o no.

La incógnita ahora será comprobar si con el nuevo gobierno que preside desde el pasado fin de semana el socialista Pedro Sánchez, la inercia de la economía seguirá con su signo ascendente y por extensión, seguirá bajando el paro o bien se producirá algún cambio inesperado. El PSOE y los partidos que le han apoyado en la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy habían defendido la necesidad de dar marcha atrás con la reforma laboral y la mayor facilidad que ha ofrecido a las empresas para flexibilizar sus plantillas.

El principal problema que tiene el empleo en estos momentos en España es la falta de calidad, la precarización, que durante estos años ha contribuido a la devaluación de la economía, pero que no debe convertirse en un mal endémico. La salida real de la crisis pasa por la recuperación del poder adquisitivo de las clases medias y las políticas de empleo deben ir encaminadas precisamente a mejorar el mercado de trabajo para aumentar el consumo. Los grandes números empiezan a salir, pero la recuperación debe llegar a todos los hogares por igual. Nos encontramos cada semana con las cifras de la pobreza y en ese segmento no salen los números.