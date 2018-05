EDITORIAL

Nos hemos metido en un jardín del que sería conveniente salir de una forma airosa. Terrassa en Comú denunció la semana pasada que en los comedores escolares de Terrassa el servicio era deficiente y que se había dado el caso de que algunos niños se habían quedado con hambre. La denuncia se realizó en el marco de la presentación de una iniciativa en la que los comunes terrassenses para la creación de un observatorio municipal de al contratación pública, que se someterá al pleno de mañana. La cuestión no es que debamos salir del jardín de puntillas como quien no quiere la cosa; del jardín se sale con las cosas claras.

Es decir, Terrassa en Comú mantuvo el viernes una aseveración que fue desmentida el mismo día por el alcalde, Alfredo Vega. Dijo Xavier Matilla de que le habían llegado informaciones convincentes de primera mano. La denuncia sobre el servicio de los comedores escolares, tal como dijimos en su momento, es de tal magnitud que se debe aclarar de forma absoluta. En caso de que se compruebe y sea cierto, se deberá corregir y exigir responsabilidades y en caso de que haya sido producto de una confusión, o simplemente de un comentario no comprobado, se debe desmentir. Terrassa en Comú no se ha distinguido por ser una formación política que realice denuncias precipitadas y poco reflexionadas, por lo tanto, debe concretar. En este momento, la duda se cierne sobre los comedores escolares terrassenses y ni el Ayuntamiento, ni la empresa concesionaria se pueden permitir un duda de semejante envergadura. En Terrassa se sirven cada cinco mil menús en las escuelas. Es posible que pueda producirse alguna disfunción, pero el tono de la denuncia de la que aquí hablamos era de algo más serio. Si Terrassa en Comú persiste en mantener la denuncia, no puede continuar con las ambigüedad que ha mostrado hasta ahora.

Existen comisiones de comedor en todos los centros escolares públicos y una comisión que agrupa a todos los centros. Existen, por tanto, mecanismos de control sobre la calidad del servicio en las propias escuelas. Diari de Terrassa ha consultado hoy a un puñado de centros y ha registrado dos quejas puntuales que deberían, al menos, tratarse en las comisiones de las escuelas en cuestión y si se decide que la situación lo requiere, elevarla a la comisión de comedores escolares de las escuelas de Terrassa para que llegue tanto al Ayuntamiento como a la empresa concesionaria.