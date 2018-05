EDITORIAL

El pleno del jueves aprobará la constitución del consejo de administración de "Terrassa, cicle de l'Aigua, EPEL", que será el nombre oficial de la nueva empresa pública que gestionará el suministro de agua en Terrassa (la marca comercial se está buscando). La nueva empresa gestionará el servicio desde el día 10 de diciembre de 2019, un día después de que concluya la última prórroga de la gestión a la que se ha obligado a Mina. De la misma forma, el pleno aprobará también el inicio inmediato de la actividad de la entidad pública empresarial local, que deberá designar un gerente con el que se deberá elaborar un presupuesto con el que iniciar la andadura empresarial.

El consejo de administración está formado por miembros de los partidos políticos con representación municipal que han apoyado o no se han opuesto frontalmente ni formalmente. Entre los primeros, Terrassa en Comú y Esquerra Republicana, con la vicepresidencia y una consejería política respectivamente. PDECat, que mantuvo una calculada ambigüedad hasta el último momento, por estar en el equipo de gobierno, tiene la otra consejería política. En Ciudadanos, como era de esperar, no están muy satisfechos por no ocupar un asiento en el consejo. Seguro que ya están mirando lo que dicen los estatutos sobre la sustitución de consejeros en función de los resultados electorales, ya que si hay un partido optimista en Terrassa en ese sentido es el que lidera Javier González. El resto de puestos del consejo son se perfil más técnico y de representación social y de los trabajadores.

La gran incógnita que hay ahora es si el 9 de diciembre será realmente el último día en que Mina gestionará el servicio en Terrassa. Es decir, si en los seis meses que restan hasta el final de la prórroga, el Ayuntamiento y la nueva empresa habrá tenido tiempo de llevar a cabo todas las tareas pendientes par asumir con normalidad y garantías el suministro de agua en la ciudad. Desde la determinación y adecuación de la que será la sede de la empresa, hasta la subrogación de los trabajadores pasando, entre otras importantes cuestiones, por la liquidación definitiva con la reversión de bienes afectos al servicio, además de la transferencia de los datos de los abonados. Por cierto, el asunto de la sede no es banal. En ese sentido, no perdamos de vista el edificio de los viejos juzgados. Igual es esta su oportunidad, aunque el coste de la rehabilitación no juegue en su favor.