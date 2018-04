Los informes que realiza Càritas son interesantes por cuanto nos dan una idea sobre una realidad social de escasa visibilidad. Las cifras de la exclusión son realmente impactantes. Casi el veinte por ciento de los catalanes está en un situación de pobreza y casi el cinco por ciento en pobreza extrema. Entre los que están en riesgo de exclusión y los que ya han entrado en ese segmento de la pobreza extrema ha toda una preocupante gama de grises afectados por una situación muy diversa.

El estudio presentado ayer por Càritas hacía especial hincapié en el sobreendeudamiento como síntoma y como causa del grave problema de la pobreza. Se considera que una familia está en una posición de sobreendeudamento cuando las deudas a las que debe hacer frente se sitúan por encima del cuarenta por ciento de sus ingresos. Aunque no hablemos de cifras elevadas, en economías modestas las consecuencias de esas obligaciones generan un cataclismo económico. El estudio de Càritas nos sitúa ante realidades diversa, pero llama la atención sobre los denominados trabajadores pobres, estos son los que aún disponiendo de un puesto de trabajo no pueden hacer frente a las necesidades económicas de las familias y también ante la pobreza crónica, familias de escasísimos recursos que entran en un círculo vicioso del que no pueden salir y sobreviven gracias a la ayudas de familiares o de prestaciones sociales y al servicio de organizaciones como Càritas.

Su director general abogó por un cambio de mentalidad que permita a estas personas, que en muchos de los casos estarán endeudadas de por vida, disponer de una segunda oportunidad para ellas y para sus familias. La solución está en la reconducción de esa situación a través de condonaciones de deuda y la reversión de la precariedad laboral que castiga especialmente a ese segmento de la población.

En ese sentido, coincidió ayer con la protesta ante el Parlament de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía y cincuenta entidades que han solicitado una auditoría sobre el protocolo de concesión de las rentas según la normativa legal. Los portavoces de esa comisión entienden que existe una voluntad de recortar los mismos términos en los que se expresa la ley e incluso se plantean la posibilidad de organizar una huelga de hambre indefinida en protesta por cómo se están llevando a cabo la concesión de las rentas, que en muchos casos sería el único ingreso para muchas familias.