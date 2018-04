Pues sí, parece que algunos partidos ya se dan por interpelados con respecto a las elecciones municipales del año que viene. En nuestra edición de hoy PSC y Ciudadanos muestran abiertamente su voluntad de ser partidos de gobierno en 2019. Ambos lógicamente, parten de presupuestos diferentes en la linea de salida, pero ya manifiestan su voluntad de gobernar.

Alfredo Vega, actual alcalde de la ciudad, dijo sin ambages en una jornada de política municipal que su partido celebró el sábado en Can Parellada que el PSC quiere seguir gobernando en 2019. El alcalde Vega dijo que su gobierno había cubierto prácticamente todo su programa electoral y que en breve se establecerá la estrategia de su formación para afrontar las próximas municipales. También se refirió, cómo no, a la salida del equipo de gobierno del anterior alcalde, Jordi Ballart y otros cinco concejales, decisión que provocó una crisis institucional y dentro del PSC de proporciones nunca recordadas en la ciudad.

El estropicio provocado por la decisión de Ballart fue ciertamente importante y es cierto que el nuevo alcalde ha sabido reconducir una situación sumamente compleja, pero también hay que contar con la buena predisposición hasta ahora de la oposición, especialmente del frente de izquierda, que ha aceptado la mano tendida del equipo de gobierno para no crear una situación de ingobernabilidad que no beneficiaría a la ciudad en absoluto. Hay que valorar hasta ahora el compromiso de todos los partidos, que incluso han aprobado los presupuestos municipales con mayor consenso incluso que el año pasado.

No obstante, habrá que ver cómo se presenta la precampaña, que arrancará de inmediato, si no es que ha empezado ya. Así, Ciudadanos, en la cresta de la ola después de las elecciones autonómicas que ganaron el 21 de diciembre, ya se postula, como decíamos para gobernar la ciudad el año que viene. Javier González, que liderará con toda probabilidad la lista naranja en Terrassa, quiere rentabilizar en clave local el ascenso que su partido ha observado en Catalunya y el que las encuestas le dan en España. Los resultados de diciembre en Terrassa fueron esperanzadores para ellos, aunque la volatilidad de la política hace que se deba ser prudente ante cualquier predicción.

Terrassa en Comú se está mostrando muy activo en las últimas semanas y ayer mismo presentaron una propuesta que presentarán al pleno relacionada con la vivienda. TeC puede ser el principal apoyo del equipo de gobierno, pero va a marcar perfil propio y de qué manera hasta mayo de 2019. Esquerra y PDECat mantienen su tensión procesista, como también la CUP, muy pendientes del comercio los asamblearios, a la expectativa todos de lo que pueda ocurrir en el Parlament, en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Madrid.