Ayer se produjo una nueva concentración de pensionistas terrassenses ante el Ayuntamiento reivindicando dignidad para sus pensiones. Nuevamente el seguimiento es importante y se presume que la manifestación del próximo 17 de marzo será importante. Hace pocos días decíamos aquí mismo que el asunto de las pensiones, mejor dicho, la movilización de los mayores por unas pensiones dignas se iba a convertir en un importante problema para el Gobierno, el de Rajoy o el de cualquier partido que acceda al poder. Se trata de una movilización que tiene concienciados a casi nueve millones de personas que no sólo se movilizan, sino que probablemente sea el segmento de edad en el que se registre menor índice de abstención en las convocatorias electorales.

Parece que la clase política se ha dado cuenta de la seriedad de la situación. Uno de los síntomas es cuando portavoces del partido del Gobierno empiezan a hablar de que se está manipulando a los pensionistas y de que se les está sacando a la calle. En este caso, parece que la situación es a la inversa; los pensionistas se han movilizado solos y son los partidos políticos los que se han enganchado, a la defensiva unos y como herramienta de desgaste otros. Dentro de un tiempo, será bueno volver la hemeroteca y recordar las declaraciones que se están haciendo ahora.

De hecho ya es interesante comprobar el tono de las declaraciones de ministros y del propio presidente del Gobierno cuando se iniciaron las movilizaciones y de cómo empiezan a hablar del tema. Es evidente que se va a tener que buscar una solución y todos somos conscientes de que no va a ser fácil. La calle condiciona, y de qué manera, los planteamientos políticos y lo que hoy es una locura, no lo es tanto cuando se empiezan a analizar las encuestas de intenciones de voto. Habrá que ver lo que dice dentro de unos meses el que ha dicho que las pensiones no están tan mal porque los pensionistas ya no tienen que pagar hipoteca o el que ha dicho que aplicar el IPC a las pensiones es anticuado o quien ha dicho taxativamente que no hay dinero para las aspiraciones de los pensionistas. Tal como está evolucionando la reivindicación de los pensionistas, si continúan in crescendo, no se va a tratar de si hay dinero o si no hay dinero, sino de cómo se va a conseguir y ese es el reto, aun siendo conscientes de que las pensiones son el 40 por ciento de los presupuestos. Una de las soluciones es el aumento de las cotizaciones, pero el ritmo del crecimiento del empleo y su calidad no coincide con los tiempos de los pensionistas.