Históricamente tenemos asociada la palabra pobreza a una imagen directamente relacionada con la mendicidad, cuando en realidad puede darse en contextos diversos y muchas veces inesperados. La pobreza nos rodea en diversas formas y no siempre es evidente. Hoy en día, el hecho de tener un empleo no te libera de ser pobre si la precariedad laboral no te permite ganar lo suficiente para satisfacer las necesidades mínimas personales o de la familia. Un aspecto aseado e incluso distinguido no es garantía, no ya de opulencia, sino de disponer de recursos suficientes para vivir con dignidad. Una de esas formas de pobreza es la que limita a quien la sufre de los recursos energéticos para satisfacer las necesidades domésticas; vivir con dignidad también es vivir con luz, con agua y con gas. Este invierno está siendo especialmente duro en ese sentido debido al frío continuado. Cuántas personas, muchas de ellas mayores con pensiones reducidas no están realizando verdaderos malabarismos incluso para cocinar.

Hay muchas más personas de las que probablemente imaginamos en situación de pobreza energética. El Ayuntamiento ha hecho públicas las cifras de las intervenciones de la Oficina Municipal de Atención a la Pobreza Energética y Promoción de la Eficiencia Energética (OFIMAPE). Al margen de las cifras, que son importantes y con toda seguridad no cubre las necesidades reales de la ciudad, la existencia de ese servicio debe hacer visible un problema en el que muchos quizás no deparamos porque no nos toca de forma directa. Esa realidad, la de la pobreza en sus diversas formas, existe en la ciudad y no nos puede ser indiferente.

Se habla de que en España hay en torno a cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad energética y se cifra en siete mil el número de muertes que causa al año, mucho más que los accidentes de tráfico. El problema es que no se conocen más que cuando se dan casos tan dramáticos como los de Rosa, la mujer de Reus, cuya vivienda ardió por las velas que utilizaba ante el corte del suministro de que fue víctima por el impago de las facturas.

El eco de la crisis económica se mantendrá durante mucho tiempo pese a la incipiente recuperación. Hoy mismo publicamos también que la mitad de los parados de Terrassa no recibe ya ninguna prestación. Entre los años 2007 y 2013 se multiplicó por tres el índice de la pobreza energética en España, alcanzando a uno de cada diez hogares. La causa no es otra que la brecha entre las rentas altas y las rentas bajas.