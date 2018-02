Llega un momento en torno al proceso independentista en que se distorsiona tanto la realidad que ya no sabemos exactamente cómo situarnos ante unos mismos hechos. Las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana parecen haber caído en punto muerto. Las tornas han cambiado y cada parte quiere hacer valer su posición sin renunciar a los réditos obtenidos, pero el tiempo juega en contra de ambos. Por una parte, nos encontramos con que Carles Puigdemont, que quiso ser "realista" y convocar elecciones en su momento, se encontró con la oposición radical de ERC, que en aquel entonces no era "realista" y llegó a tratar incluso de traidor al President por su intención de evitar el 155. Esa es una factura que se está poniendo ahora encima de la mesa junto al resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Por su parte, Esquerra, que está comprobando en primera persona la inmisericordia del Estado con las veleidades independentistas considera que ha llegado el momento de cambiar de estrategia y mantener la llama del procés desde las instituciones. Pero ahora se reduce todo a una pugna por el poder en la que parece que es más importante su ejercicio que el objetivo mientras la tan denostada equidistancia es la que gana terreno en las declaraciones judiciales.

Las encuestas hablaban ayer de una victoria de Esquerra en unas eventuales elecciones (alerta que para el 21 de diciembre decían lo mismo) y Junts per Catalunya no quiere dejar de ejercer su derecho a gobernar, pero con fórmulas que, por muy legítima que sea su aspiración de gobierno, es imposible que Carles Puigdemont pueda defender seriamente. El President puede mantener toda la legitimidad moral que considere en su exilio belga, pero no puede pretender gobernar desde allí. La tensión hay que mantenerla de otra manera, la internacionalización hay que obtenerla con otras herramientas. La declaración de Más ante el Supremo sobre la DUI ha vuelto a ser otro baño de realidad y hay que empezar a tomar ya decisiones. Junts per Catalunya no puede permitirse otras elecciones y ERC tampoco puesto que aunque las encuestas le den la victoria, es probable que el escenario ya no sea el mismo. Esas mismas encuestas decían ayer que el apoyo ciudadano al independentismo había bajado ocho puntos en pocos meses.

No hay mayor prioridad que las instituciones catalanas dejen atrás la aplicación del artículo 155 para, entre otras cosas, poder repeler el ataque que se está preparando contra la escuela, uno de los pocos consensos sobre los que se asienta la sociedad catalana.