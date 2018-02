Hace pocos días hablábamos sobre la resolución del tribunal contencioso-administrativo sobre el litigo entre el Ayuntamiento de Terrassa y la Generalitat de Catalunya en torno a la limpieza de las rieras. Esa resolución daba la razón a la Agència Catalana de l'Aigua en el sentido de que son los ayuntamientos los responsables de la limpieza y mantenimiento del lecho de las rieras en su paso por la trama urbana. El viejo pleito ya está resuelto, lo que no está resuelto es el mantenimiento de facto de las rieras.

Este fin de semana hemos podido comprobar cómo los vecinos no se olvidan del problema y se ha organizado una manifestación para recordar que hay muy trabajo que hacer en el lecho de las rieras locales y que para ellos tan importante es saber quién tiene que llevar a a cabo como que realmente se haga. En muchas ocasiones, se instituyen comisiones o mesas de trabajo o plataformas ciudadanas, a veces impulsadas por la propia administración que tiene como principal efecto narcotizar a los afectados y su labor se diluye en el tiempo entre el desánimo y la inoperancia. Los representantes de los vecinos que forman parte del colectivo de barrios afectados por las rieras de Terrassa no quieren que eso pase. No es la primera movilización que lo llevan a cabo y no será la única. Es probable que sea cierto que en Terrassa existe una sensibilidad a flor de piel en todo lo relacionado con las rieras. La historia ha dado muestras de que se trata de un tema que provoca convertir lo sensible en susceptible con relativa facilidad, pero sólo hay que echar un vistazo a su estado, para hacernos una idea de la magnitud del problema; en algunos lugares, nos encontramos ante un verdadero bosque cerrado.

Se han encontrado vías de diálogo entre las dos administraciones para llegar a acuerdos en torno al mantenimiento de las rieras en Terrassa, pero probablemente lo que se necesite ya sea un plan de choque y aprovechar la inercia para redactar un plan integral sobre las rieras en la ciudad. En ese sentido, en tiempos del alcalde Manuel Royes se habló de la posibilidad de una urbanización parcial de los lechos de las rieras.

Se trataba de incorporar las rieras, esencialmente se hablaba de la de Les Arenes, al entramado urbano de la ciudad como una zona verde más, con espacios de todo tipo. De aquel plan nunca se volvió a hablar, seguramente encajonado como consecuencia de algún informe técnico. Sea lo que fuere lo que ocurriera con aquel viejo proyecto, lo importante es que la "administración Royes" pensó sobre las rieras y quizás de lo que se trate ahora sea de eso. Es cierto que ahora quizás no sea el mejor momento para actuar, pero estar en minoría no debe ser óbice, al menos, para pensar.