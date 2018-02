El parc de Vallparadís: per als gossos o les persones? 

El parc de Vallparadís "gaudeix" de manera constant, i diària, d'una mitjana de 7 a 14 gossos deslligats, més o menys ve a ser el 35% dels gossos que, en el mateix moment, hi ha pel parc (estadística casolana d'un usuari gairebé diari del parc). Òbviament aquest nombre belluga en funció de factors com horari, climatologia, estació de l'any, festivitat o no, etcètera.

El parc té tres zones acotades com a "espai específic per a gossos", així i tot, lligats o deslligats, els cans s'han convertit en els veritables "amos" del parc, alguns ocupen les seves zones i d'altres, tota la resta de zones, verdes de gespa i camins laterals i centrals, fins i tot els parcs infantils (zona completament prohibida) són ocupats en una hora o altra pels cans, a alguns, els agrada molt aquella sorra!

Ah! I si ets un passejador del parc i et molesta un gos, o el trobes que va deslligat, compte i no diguis res!, perquè la majoria de vegades l'amo, i/o conductor, del can et "bordarà" més que l'animal! De manera suau "no pateixis que no fa res", però, si hi persisteixes, la cosa es pot accelerar fins a arribar a l'insult! El gos, sempre, té raó, pobret! Ara resulta que per "reial decret dels passejadors de gossos" ens hem de convertir, tots, en experts de la matèria, conèixer i endevinar que, si un gos ens mira, llepa, ensuma o borda, ens mossegarà o no! Ja veig que, si volem fruir dels nostres parcs, primer hem de fer un curs accelerat de gossos! Curiós, oi?

I el que més em sorprèn és aquesta absoluta tolerància, gairebé diria que indiferència, tant de les nostres autoritats municipals, a fer complir una normativa que elles mateixes han instaurat, com de la resta de polítics de la ciutat. Tots ells, tan "preocupats" per segons quins drets de col·lectius diversos i, a vegades, sembla que tan "poc preocupats" per un dret elemental, que crec que tenim els terrassencs, com és el de poder gaudir del nostre parc més emblemàtic, extensiu a d'altres zones verdes de la ciutat, en pau i tranquil·litat. Sense que hàgim d'estar en la constant alerta que un can ens faci por, bordi, olori, llepi o senzillament ens faci apartar del nostre camí perquè ara el gos vol ensumar aquella zona del nostre passeig.

Tants vots donen els gossos?

Ignasi Utset