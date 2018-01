Es cierto, tenemos un problema. Se trata de una cuestión de una cierta gravedad de la que muy probablemente no tengamos conciencia la mayoría de los ciudadanos de Terrassa: los residuos. No parece que hayamos asumido que nuestra relación con la basura se ha situado en un estadio de responsabilidad que nos concierne a todos los ciudadanos y no a únicamente a los servicios de retirada y tratamiento.

El Ayuntamiento ha incrementado el control en torno a lo relacionado con la ordenanza de residuos y el resultado a lo largo de 2017 ha sido un significativo aumento de los expedientes sancionadores debido al comportamiento inadecuado de algunos ciudadanos y la utilización incorrecta de los recursos que la administración pone a nuestra disposición. El aumento es muy significativo, ya que se ha pasado de 92 a 195 expedientes sancionadores. No hablamos de unas cifras absolutas desmedidas. El problema es que las sanciones, aunque seguramente necesarias, no son suficientes para generar un estado de opinión acorde con las necesidades de la ciudad en torno a los residuos.

Se han impuesto multas por no utilizar debidamente los contenedores o por dejar residuos en lugares inapropiados, pero también se ha multado a terrassenses por no separar los residuos. Estamos ante dos cuestiones. Una es el compromiso con la limpieza de la ciudad. Se trata de no convertir los contenedores en puntos negros, en colaborar de forma cívica a la convivencia y a que la imagen de la calle no sea la de un lugar sucio (no olvidemos que algunas encuestas situaban la limpieza en los primeros lugares de las preocupaciones de los terrassenses), pero también se trata de ser conscientes de que somos el primer eslabón de la cadena de del tratamiento de residuos.

En estos momentos, la recogida selectiva se sitúa en poco más del 30 por ciento de lo que producimos. En 2020, deberíamos estar en el 50 por ciento. Es físicamente imposible llegar en dos años, especialmente porque la tendencia está estancada. Parece que hemos alcanzado un techo que estamos obligados a romper y no sólo porque se va a encarecer notablemente lo que la ciudad, y por tanto nosotros individualmente pagamos por el tratamiento de nuestras basuras, sino porque nos debemos a una ciudad más sostenible. Es algo parecido a quien no ahorra agua en época de sequía porque tiene dinero para pagarla. No estamos hablando únicamente de dinero.